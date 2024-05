Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Transfer Nico Williamsa? Athletic odsyła do klauzuli

Nico Williams od dawna jest łączony z przeprowadzką do Barcelony, choć w tym momencie wydaje się, że taki transfer podczas nadchodzącego letniego okienka będzie bardzo trudny do zrealizowania. Duma Katalonii zmaga się bowiem ze sporymi problemami finansowymi, a za 21-letniego skrzydłowego trzeba będzie słono zapłacić. Jak podaje hiszpański dziennik “MARCA”, klauzula odstępnego zdolnego zawodnika wynosi aż 55 milionów euro.

Co ważne, Athletic Bilbao nie ma zamiaru negocjować w sprawie ewentualnej sprzedaży swojej perełki. To w praktyce oznacza, że jeśli Barca chce sprowadzić trzynastokrotnego reprezentanta Hiszpanii, to po prostu będzie musiała aktywować klauzulę wykupu. Blaugrana obecnie nie może jednak pozwolić sobie na tak duży wydatek. Nico Williams wzbudza zainteresowanie również gigantów z Premier League – Chelsea oraz Aston Villi.

Reprezentant La Furia Roja, który najprawdopodobniej otrzyma powołanie na EURO 2024, w 35 spotkaniach trwającego sezonu zdobył 7 bramek i zanotował 16 asyst. Wartość rynkowa lewoskrzydłowego przez serwis “Transfermarkt” jest szacowana na 50 milionów euro. Nico Williams w aktualnej kampanii wraz z Athletikiem Bilbao wygrał Puchar Króla i tym samym ekipa z Kraju Basków zagra w przyszłej edycji Superpucharu Hiszpanii.