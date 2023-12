IMAGO / Mika Volkmann Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Przyszłość Kyliana Mbappe to jeden z najgłośniejszych tematów transferowych tego roku

Wydaje się, że Francuz waha się pomiędzy pozostaniem w Paris Saint-Germain, a odejściem do Realu Madryt

Media odgrzały jednak kwestię możliwości przenosin gwiazdora do Arabii Saudyjskiej

Mbappe odpuści rozgrywki w Europie dla wielkich pieniędzy Saudyjczyków?

Już niebawem otworzy się zimowe okienko transferowe. To nieuchronnie oznacza, że coraz częściej wracać będzie temat przyszłości Kyliana Mbappe. Kapitan reprezentacji Francji wciąż nie podpisał nowej umowy z Paris Saint-Germain. Obecna wygaśnie wraz z końcem tego sezonu. Zwlekanie w tej sprawie w wykonaniu 24-latka z zewnątrz można odebrać jako wyraźny sygnał chęci dołączenia do Realu Madryt. Zresztą, flirt gwiazdy z Królewskimi trwa już od wielu, wielu lat.

Jeszcze latem pojawiały się doniesienia o możliwym transferze Mbappe do Arabii Saudyjskiej. Teraz przypomniał o tym Sky Sports, który porozmawiał z szefem saudyjskiej ligi.

– Prowadzimy otwarte rozmowy, ale nie wiemy, co chce zrobić. Jeśli jest zainteresowany byciem częścią tego, co budujemy teraz i w przyszłości, nie możemy odrzucić szansy na sprawdzenie, czy może do nas trafić – powiedział Michael Emenalo. – Nie mogę powiedzieć, jak daleko zaszły rozmowy. Było jednak zainteresowanie i klub gotowy do takiej transakcji – dodał na temat negocjacji z minionego lata.

Mbappe rozegrał w tym sezonie już 20 spotkań dla Paris Saint-Germain we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 18 bramek i dwie asysty.

