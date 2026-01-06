Wychowanek Barcelony może wylądować w Anglii. Spore zainteresowanie

Oscar Mingueza, który jest wychowankiem Barcelony, może zakotwiczyć w Premier League. Sytuację 26-letniego wahadłowego monitorują bowiem West Ham United, Aston Villa oraz Newcastle United - dowiedział się brytyjski serwis CaughtOffside.com.

NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Oscar Mingueza

Oscar Mingueza coraz bliżej przenosin do Premier League

Oscar Mingueza uchodzi za jednego z czołowych prawych obrońców występujących obecnie w La Lidze. Boczny defensor Celty Vigo od kilku sezonów imponuje równą i wysoką formą, co oczywiście nie przechodzi bez echa wśród europejskich zespołów.

Drużyny ze Starego Kontynentu uważnie śledzą jego sytuację kontraktową. Umowa mierzącego 184 centymetry Hiszpana wygasa bowiem 30 czerwca 2026 roku, co sprawia, że już zimą mógłby być on dostępny w promocyjnej cenie, a latem nawet za darmo.

Jak informuje we wtorkowy wieczór brytyjski serwis „CaughtOffside.com”, Mingueza może wkrótce trafić do Premier League. Zainteresowanie jego usługami wykazują bowiem takie ekipy jak West Ham United, Aston Villa oraz Newcastle United.

Najbardziej zdeterminowani mają być działacze klubu z Londynu, który walczy o utrzymanie w angielskiej elicie i pilnie potrzebuje wzmocnień w formacji defensywnej. Sam zawodnik miałby jednak preferować przenosiny na Villa Park lub St James’ Park, gdzie bez wątpienia mógłby rywalizować o dużo większe cele sportowe.

Oscar Mingueza jest wychowankiem Barcelony, aczkolwiek pełnię swojego potencjału zaprezentował dopiero po przeprowadzce do Celty Vigo. W rozgrywkach La Ligi rozegrał łącznie 154 spotkania, zdobył dziewięć bramek i zanotował trzynaście asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia wahadłowego na blisko 20 milionów euro, więc ewentualne pozyskanie go bez kwoty odstępnego byłoby prawdziwą okazją rynkową.