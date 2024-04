DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Olivier Giroud

Giroud dołączy do Los Angeles FC. To już przesądzone

W ostatnich tygodniach pojawiało się wiele informacji sugerujących, że bieżący sezon może być ostatnim dla Oliviera Giroud w barwach Milanu. Fabrizio Romano we wtorek wieczorem poinformował, że francuski napastnik w letnim okienku zgodnie z przewidywaniami opuści San Siro. Włoski dziennikarz przekazał bowiem, że bardzo doświadczony 37-latek złożył już podpis pod kontraktem z nowym klubem.

Olivier Giroud tak jak sugerowano od kilku miesięcy swoją karierę będzie kontynuował w Major League Soccer – związał się umową z amerykańskim zespołem Los Angeles FC. Strony zawarły porozumienie obowiązujące do końca grudnia 2025 roku. Wychowanek Grenoble Foot 38 tym samym będzie dzielił szatnię ze swoim kolegą z reprezentacji Francji – Hugo Llorisem – który za ocean przeprowadził się ostatniej zimy z Tottenhamu Hotspur.

Skuteczny snajper z powodzeniem występuje w drużynie Rossonerich od lipca 2021 roku, kiedy to trafił do Mediolanu za niespełna 5 milionów euro z Chelsea. Olivier Giroud w Milanie zostanie bardzo dobrze zapamiętany – rozegrał łącznie 127 meczów, strzelił 47 bramek i zaliczył 20 asyst, a do tego w kampanii 2021/2022 wygrał mistrzostwo Serie A. Wcześniej grał jeszcze dla innej londyńskiej ekipy – Arsenalu.