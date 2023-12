IMAGO / Liubomir Asenov Na zdjęciu: Simeon Petrov

Oficjalnie: Simeon Petrov wypożyczony do Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformował o pozyskaniu na zasadzie półrocznego wypożyczenia Simeona Petrova z bułgarskiego klubu CSKA 1948.

W umowie znalazła się opcja transferu definitywnego, z której Wojskowi będą mogli skorzystać po zakończeniu kampanii 2023/2024. 23-latek jest środkowym obrońcą i to właśnie pozycję stopera wzmocni na Tarczyński Arenie.

– Bardzo się cieszę, że trafiam do Śląska Wrocław. Nie mogę się doczekać pierwszego meczu, który rozegram dla kibiców. Chcę się rozwijać, a wrocławski klub to obecnie czołowy zespół polskiej ligi. Znam się z Aleksem Petkovem, wiem, jak świetnie radzi sobie on i cała drużyna w tym sezonie. Liczę, że moja dobra gra sprawi, że pomogę Śląskowi odnosić kolejne sukcesy – powiedział Simeon Petrov po podpisaniu kontraktu.