Ibrahima Konate jeśli jest zdrowy, to stanowi podstawowy wybór dla Jurgena Kloppa. Bardzo możliwe jednak, że w najbliższych latach zdecyduje się na zmianę otoczenia. Zawodnik nie wyklucza transferu do PSG.

IMAGO / Shaun Brooks Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Ibrahima Konate został zapytany o transfer do PSG

Urodzony w Paryżu obrońca nie wyklucza takiej możliwości

Jednak przyznaje, że nie jest to jego celem

Ibrahima Konate nie wyklucza transferu do PSG

Ibrahima Konate dołączył do Liverpoolu za 36 milionów funtów latem 2021 roku i od tego czasu rozegrał 64 występy w drużynie Jurgena Kloppa. Obrońca nie wykluczył przyszłego transferu do Paris Saint-Germain. 24-latek, który dorastał w Paryżu, był pytany przez francuskie media o swoją przyszłość po niedzielnym remisie Liverpoolu z Luton 1:1.

– Gdybym powiedział nie, skłamałbym, ale jeśli pytasz, czy jest to jeden z moich celów. Zupełnie nie – odpowiedziałna pytanie o chęć przenosin do PSG.

– PSG zadbało o rekrutację zawodników, którzy dobrze się rozumieją i którzy grają ze sobą w reprezentacji Francji. Nawet dla ludzi i paryskich fanów sprawia to, że są szczęśliwi. To jest to, na co czekali od lat, mając w drużynie zawodników z Paryża lub przynajmniej z Francji – ocenił.

