Kylian Mbappe to zawodnik, który w ostatnich dniach znów jest intensywnie łączony z transferem do Realu Madryt, Tymczasem ciekawą opinią podzielił się na temat swojego rodaka Samir Nasri, przekonując, że tego typu transakcja nie powinna mieć miejsca.

fot. Imago / Matthieu Mirville Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Ostatnio nie brakuje doniesień na temat przyszłości Kyliana Mbappe

Na temat informacji dotyczących piłkarz głos zabrał Samir Nasri w rozmowie z Le Figaro

Rynkowa wartość zawodnika Paris Saint-Germain wynosi 180 milionów euro

Mbappe przed kluczową decyzją

Kylian Mbappe to 24-latek, mający kontrakt z Paris Saint-Germain do końca czerwca 2024 roku. Jednocześnie zawodnik już w styczniu będzie mógł związać się z nowym pracodawcą, w którego barwach mógłby zacząć grać od 1 lipca.

Sami Nasri w rozmowie z Le Figaro przekonywał, że Mbappe nie powinien odchodzić do ekipy z Estadio Santiago Bernabeu. – Jeśli odejdzie, skład PSG stanie się słabszy. Biorąc jednak pod uwagę budżet, jakim dysponuje klub, paryżanie będą mogli zaprosić innych zawodników. Nie będzie to jednak nikt na poziomie Mbappe, to jasne – mówił 36-latek.

– Dziś Kylian jest bardzo ważną postacią dla klubu i reprezentacji. Dwa lata temu powiedziałem, że uważam go za najlepszego zawodnika na świecie. Nadal tak myślę. On jest z Paryża. Gdybym był nim, zostałbym w PSG, zamiast jechać do Madrytu, aby pomóc Realowi wygrać 50. Ligę Mistrzów. Gdyby Marsylia należała do Kataru, kiedy tam grałem, nigdy bym nie wyjechał. Wierzę, że lepiej być królem swojej wioski – dodał Nasri.

W tym sezonie Mbappe rozegrał dla PSG łącznie 10 meczów w mistrzostwach Francji. Strzelił w nich 10 goli i zaliczył jedną asystę.

Czytaj więcej: Jeśli nie Kylian Mbappe, to kto? Real Madryt ma alternatywę