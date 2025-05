Leroy Sane do wzięcia za darmo. Taki transfer może zaskoczyć

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Leroy Sane został zaoferowany Tottenhamowi

Leroy Sane to 69-krotny reprezentant Niemiec, który na rok przed mistrzostwami świata w piłce nożnej znalazł się na rozdrożu. 29-latek nie wiąże swojej przyszłości z Bayernem Monachium. Tymczasem ciekawe wieści na temat gracza przekazał serwis internetowy Sky Sports.

Źródło twierdzi, że Sane został zaoferowany Tottenhamowi Hotspur. Piłkarz wychodzi z założenia, że przeprowadzka do ekipy z Ligi Europy i perspektywa występów w Lidze Mistrzów może być ciekawym wyzwaniem.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Sane ma za sobą kampanię, w której zaliczył łącznie 45 spotkań. Zdobył w nich 13 bramek, a także zaliczył sześć kluczowych podań. Na boisku piłkarz spędził blisko 2400 minut. Ostatnio nie brakowało też spekulacji, sugerujących, że reprezentant Niemiec znalazł się na radarze Olympique Marsylia.

Jeśli faktem stałby się transfer Sane to ekipy z Londynu, byłby to jednocześnie powrót zawodnika do Premier League. W przeszłości piłkarz reprezentował Manchesteru City. Do klubu z Etihad Stadium zawodnik dołączył w sierpniu 2016 roku, kosztując ponad 52 miliony euro. Z kolei w lipcu 2020 roku Bawarczycy wyłożyli na ruch z udziałem gracza 49 milionów euro.

Co prawda Sane będzie latem do wzięcia na zasadzie wolnego transferu. Tymczasem rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie 38 milionów euro.

Zobacz także: Bułka przed życiowym wyborem. Kolos z Serie A zainteresował się Polakiem