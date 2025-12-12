Man United chce pozyskać pomocnika. Gigant rozpoczął rozmowy

16:02, 12. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sky Sport / Sacha Tavolieri

Manchester United zamierza wkrótce pozyskać nowego pomocnika. Według Sachy Tavolieriego ze stacji "Sky Sport", na liście życzeń klubu znajduje się Noah Sadiki z Sunderlandu.

Ruben Amorim
Obserwuj nas w
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Noah Sadiki łączony z Manchesterem United i Chelsea

Manchester United w tym sezonie nie rywalizuje w europejskich pucharach, co pozwala drużynie skupić się na Premier League. Po 15. kolejkach zespół zajmuje 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 25 punktów. Menedżer Ruben Amorim dostrzega jednak braki w środkowej strefie boiska, dlatego pozyskanie nowego pomocnika będzie jednym z priorytetów klubu w styczniowym oknie transferowym.

Według informacji Sachy Tavolieriego, 20-krotni mistrzowie Anglii poważnie rozważają transfer Noaha Sadikiego, środkowego pomocnika Sunderlandu. 20-letni reprezentant Demokratycznej Republiki Konga jest jednym z objawień bieżącego sezonu Premier League i znalazł się również na radarze Chelsea.

Sadiki przyczynił się do znakomitej kampanii w wykonaniu beniaminka. Sunderland po awansie prezentuje się nadspodziewanie dobrze, a młody pomocnik uchodzi za jeden z głównych motorów napędowych zespołu. Jego dynamika, agresywność w odbiorze oraz wysoka dojrzałość taktyczna sprawiły, że wzbudził zainteresowanie czołowych klubów Premier League.

Klub z Old Trafford już na początku sezonu klub miał skontaktować się z otoczeniem zawodnika, badając możliwość transferu. Z kolei zainteresowanie Chelsea pojawiło się nieco później. Sadiki trafił do Sunderlandu latem tego roku z Royale Union Saint-Gilloise za 17 milionów euro.

Czarne Koty mają świadomość, że dysponują jednym z najbardziej perspektywicznych pomocników w lidze. Zimą mogą zostać zmuszone do rozmów, jeśli na stole pojawi się oferta z gatunku nie do odrzucenia. W trwającym sezonie Premier League Sadiki rozegrał już 15 spotkań.

POLECAMY TAKŻE

Enzo Maresca
Chelsea szykuje hitowy transfer. Na stole 100 milionów funtów
Joshua Zirkzee
Zirkzee opuści Manchester United? Napastnik podjął już decyzję
Ruben Amorim
Man United może stracić pomocnika. Włoski gigant zgłosił się po gwiazdę