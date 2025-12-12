Man United chce pozyskać pomocnika. Gigant rozpoczął rozmowy

Manchester United zamierza wkrótce pozyskać nowego pomocnika. Według Sachy Tavolieriego ze stacji "Sky Sport", na liście życzeń klubu znajduje się Noah Sadiki z Sunderlandu.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Noah Sadiki łączony z Manchesterem United i Chelsea

Manchester United w tym sezonie nie rywalizuje w europejskich pucharach, co pozwala drużynie skupić się na Premier League. Po 15. kolejkach zespół zajmuje 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 25 punktów. Menedżer Ruben Amorim dostrzega jednak braki w środkowej strefie boiska, dlatego pozyskanie nowego pomocnika będzie jednym z priorytetów klubu w styczniowym oknie transferowym.

Według informacji Sachy Tavolieriego, 20-krotni mistrzowie Anglii poważnie rozważają transfer Noaha Sadikiego, środkowego pomocnika Sunderlandu. 20-letni reprezentant Demokratycznej Republiki Konga jest jednym z objawień bieżącego sezonu Premier League i znalazł się również na radarze Chelsea.

Sadiki przyczynił się do znakomitej kampanii w wykonaniu beniaminka. Sunderland po awansie prezentuje się nadspodziewanie dobrze, a młody pomocnik uchodzi za jeden z głównych motorów napędowych zespołu. Jego dynamika, agresywność w odbiorze oraz wysoka dojrzałość taktyczna sprawiły, że wzbudził zainteresowanie czołowych klubów Premier League.

Klub z Old Trafford już na początku sezonu klub miał skontaktować się z otoczeniem zawodnika, badając możliwość transferu. Z kolei zainteresowanie Chelsea pojawiło się nieco później. Sadiki trafił do Sunderlandu latem tego roku z Royale Union Saint-Gilloise za 17 milionów euro.

Czarne Koty mają świadomość, że dysponują jednym z najbardziej perspektywicznych pomocników w lidze. Zimą mogą zostać zmuszone do rozmów, jeśli na stole pojawi się oferta z gatunku nie do odrzucenia. W trwającym sezonie Premier League Sadiki rozegrał już 15 spotkań.