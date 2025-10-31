Niespodziewana decyzja MLS w sprawie Yeboaha. Piłkarz z Ghany ma kłopot! [NOWE INFORMACJE]

Yaw Yeboah jest łączony z powrotem do Wisły Kraków. Tymczasem okazuje się, że piłkarz ma problemy, bo kilka dni temu MLS podjęła zaskakującą decyzję w jego sprawie.

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Yaw Yeboah

To byłby ciekawy powrót

Yaw Yeboah dał się poznać kibicom Wisły Kraków z dobrej strony, brylując w barwach „Białej Gwiazdy” kilka lat temu. Potem Ghańczyk wyjechał do MLS, podpisując umowę z Columbus Crew. Obecnie jest piłkarzem Los Angeles FC, ale…

Jak pisaliśmy, od pewnego czasu istnieje temat powrotu Yeboaha do Wisły. Obie strony są w kontakcie, choć oczywiście niczego to nie przesądza. „Biała Gwiazda” ma od pewnego czasu nieco inną ścieżkę rozwoju, w której coraz większą rolę odgrywają młodzi Polacy.

Tak czy inaczej, w kwestii powrotu Yeboaha na pewno rolę odegrałyby finanse. Wiadomo, ile Ghańczyk zarabia w MLS, bo akurat tam zarobki są jawne.

Zaskakujący komunikat ligi

Jak się jednak okazuje, Yaw ma teraz inny problem. Z komunikatu ligi MLS, wydanego 25 października, wynika, że piłkarz jest obecnie zawieszony! Na oficjalnej stronie ligi możemy przeczytać, że Yaw Yeboah z Los Angeles FC i Derrick Jones z Columbus Crew są zawieszeni za możliwe naruszenie przepisów ligi.

Sprawa jest analizowana, a w tym czasie wspomniani piłkarze nie mogą grać i trenować ze swoimi zespołami.

Co z Krzyżanowskim?

W komunikacie nie ma ani słowa o przyczynach zawieszenia. Tym bardziej więc nie ma sensu spekulować, trzeba poczekać na wyjaśnienie całej sytuacji.

A skoro o ruchach wokół Wisły mowa, to z naszych informacji wynika, że klub otrzymał propozycję za Jakuba Krzyżanowskiego. I choć niektóre źródła podają, że jego kontrakt kończy się już latem, to z naszych ustaleń wynika, że prawda jest inna.