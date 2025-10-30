Sensacyjny powrót do Wisły?! Jest kontakt w tej sprawie, ale są też przeszkody [NASZ NEWS]

Wisła Kraków idzie w tym sezonie jak burza. "Biała Gwiazda" zdecydowanie prowadzi w tabeli 1. ligi i ma ogromne szanse na awans. A z informacji goal.pl wynika, że może też dojść do bardzo ciekawego powrotu pod Wawel.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła walczy na dwóch frontach

Choć to nie był łatwy mecz, to piękny strzał Kacpra Dudy zadecydował o awansie Wisły Kraków do dalszej rundy Pucharu Polski. Wyjazdowa wygrana 1:0 z Hutnikiem sprawia, że humory na Reymonta dopisują, ale nie ma się co dziwić, bo w lidze też w tym sezonie układa się wszystko po myśli „Białej Gwiazdy”.

Klub zdecydowanie lideruje w tabeli i wygląda na to, że to jest właśnie ten sezon, w którym nastąpi upragniony powrót do Ekstraklasy.

Sporo dzieje się też poza boiskiem. Z informacji goal.pl wynika, że pojawił się temat powrotu do Krakowa Yawa Yeboaha! Wszyscy kibice Wisły dobrze go pamiętają, a fani Ekstraklasy na pewno kojarzą z niezwykle efektownym rajdem w starciu z Górnikiem Łęczna, po którym Ghańczyk zdobył piękną bramkę.

Z Los Angeles do Krakowa?

Obecnie Yeboah jest piłkarzem Los Angeles FC, z którym kontrakt wiąże go do grudnia 2026 roku. W tym sezonie zagrał w 17 ligowych meczach i zdobył jedną bramkę. Od dłuższego czasu jest tam jednak głównie rezerwowym. Z naszych informacji wynika, że rozwiązanie umowy z obecnym pracodawcą przed zakończeniem kontraktu wcale nie byłoby niemożliwe.



Ghańczyk już wcześniej był przymierzany do powrotu do Ekstraklasy, rozmawiał z Wisłą, choć nie tylko z tym klubem, ale wtedy ostatecznie trafił do MLS. Teraz, jak wynika z naszych informacji, znów są sygnały, że Yeboah widziałby się po raz drugi w barwach krakowskiego klubu.

Temat będzie analizowany

A co na to Wisła? Według naszych informacji w klubie znają temat. Nie oznacza to jednak, że ten powrót jest przesądzony. Yeboah nie ma paszportu europejskiego, a to oznacza, iż jego zatrudnienie jest dużo droższe niż piłkarza z UE, który w Polsce zakłada firmę i rozlicza się w sposób korzystniejszy i dla siebie, i dla pracodawcy.

Druga kwestia to obecna polityka klubu, który mocno postawił na wychowanków i dobrze na tym wychodzi. Oczywiście, nie zamyka to całkowicie drogi do powrotu dla Yeboaha. Jak słyszymy, zimą w Wiśle ten przypadek będzie analizowany i wtedy klub podejmie decyzję, czy podjąć ten temat.

W MLS Yeboah rozegrał 91 meczów, w których zdobył 5 goli i zaliczył 11 asyst. W polskiej Ekstraklasie to 47 spotkań, 9 bramek i 3 asysty. A ogólnie w Wiśle ma bilans 50 spotkań, 10 trafień i 5 decydujących podań.