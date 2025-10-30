Co z przyszłością Krzyżanowskiego? Jest oferta za piłkarza Wisły! [NASZ NEWS]

Wisła Kraków mocno szykuje się na powrót do Ekstraklasy. Lider 1. ligi awansował też w Pucharze Polski, ale sporo dzieje się nie tylko na boisku. Z informacji goal.pl wynika, że do klubu wpłynęła oferta za Jakuba Krzyżanowskiego!

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jakub Krzyżanowski

To musi być ten sezon

Po kilku latach w 1. lidze Wisła Kraków ma ogromne szanse na powrót do Ekstraklasy. Zespół Mariusza Jopa od początku sezonu dyktuje warunki w lidze i prowadzi ze zdecydowaną przewagą. Przez moment kroku dotrzymywała jej Wieczysta, ale ostatnio klub sponsorowany przez Wojciecha Kwietnia spuścił z tonu.

A co do Wisły, to dużo dzieje się nie tylko na boisku. Z informacji goal.pl wynika, że może dojść do ciekawego powrotu. Chodzi o piłkarza, który kilka lat temu był jednym z ulubieńców fanów.

Sąsiedzi chcą młodziana z Wisły

Oczywiście, dobra gra Wisły przyciąga zainteresowanie innych klubów. Z informacji goal.pl wynika, że do klubu wpłynęła oferta za Jakuba Krzyżanowskiego! A skąd? Z naszych ustaleń wynika, że chodzi o klub z czeskiej ekstraklasy.

Czy to oznacza odejście tego zawodnika już teraz? Niekoniecznie, bo Wisła nie chce sprzedawać Krzyżanowskiego. Z drugiej strony temat istnieje, jest świeży i nie do końca wiadomo, w którym kierunku się rozwinie.

Krzyżanowski to w tym sezonie jeden z filarów Wisły. W tym sezonie 1. ligi 19-latek rozegrał 14 spotkań, w których strzelił jedną bramkę i zaliczył cztery asysty. Młodzian ma już za sobą jeden pobyt za granicą, bo niedawno był wypożyczony do włoskiego Torino.