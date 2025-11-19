Niedawno grał w reprezentacji Polski. Teraz może zanotować transfer

Mateusz Bogusz miał jakiś czas temu bardzo dobry moment w swojej karierze, ale ostatnio jest na zakręcie. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Polak może zmienić klub.

imageBROKER.com / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Bogusz może wrócić do Europy

Mateusz Bogusz jeszcze nie tak dawno temu mógł liczyć na powołania do reprezentacji Polski. Wówczas, za kadencji Michała Probierza, notował bowiem bardzo dobry okres w swojej klubowej karierze, gdzie w barwach zespołu Los Angeles FC zdobywał gole oraz notował asysty. Wydawało się, że kolejnym krokiem w jego karierze będzie powrót do Europy, ale szybko okazało się, że ofensywny pomocnik zdecydował przenieść się do Meksyku, a konkretnie do ekipy Cruz Azul.

I choć początek w barwach tego zespołu wydawał się obiecujący, to z czasem jest już jednak coraz gorzej. Z tego też powodu w ostatnich tygodniach zaczęto mówić o potencjalnym transferze Bogusza do innej ligi. Teraz te informacje potwierdził sam Fabrizio Romano. Według informacji przekazanych przez dziennikarza z Włoch, Mateusz Bogusz zmienił właśnie agencję menadżerską, która ma odpowiadać za jego przenosiny.

Co więcej, zainteresowanie pozyskaniem Polaka przejawiają już kluby z MLS oraz Europy. Na ten moment nie ma jednak konkretnych nazw tych ekip. 24-latek z Rudy Śląskiej wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 7,5 miliona euro. W tym sezonie w 15 rozegranych meczach zdobył jednego gola oraz zanotował dwie asysty.

Zobacz także: Zalewski skrytykowany po meczach kadry. Borek wskazał problem