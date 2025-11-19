Zalewski skrytykowany po meczach kadry. Borek wskazał problem

Reprezentacja Polski zrealizowała cel minimum, awansując do baraży o awans na MŚ 2026. Tymczasem na temat jednego z zawodników konkretną opinię przekazał Mateusz Borek.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Borek

Mateusz Borek podzielił się komentarzem na temat Nicoli Zalewskiego

Reprezentacja Polski w dwóch ostatnich spotkaniach przedłużyła passę bez porażki pod wodzą trenera Jana Urbana. Biało-czerwoni zremisowali z Holandią (1:1) i pokonali Maltę (3:2). Tymczasem konkretna opinia na temat jednego z zawodników padła ze strony właściciela Kanału Sportowego i komentatora TVP Sport.

– To zły czas Nicoli Zalewskiego. Przez kilkanaście miesięcy był piłkarzem wiodącym. Z Holandią zagrał bardzo średnio, z Maltą słabo, do tego żółta kartka, którą wyeliminował się z półfinału baraży – powiedział Mateusz Borek w materiale opublikowanym na profilu TVP Sport na platformie X.

– Nico musi przyzwyczaić się do nowej sytuacji, że nie zawsze jest się najlepszym, że nie zawsze jest się bohaterem. Musi też popracować nad sobą, żeby być przynajmniej w pełnej formie na finał play-offów, bo wierzę, że w tym finale zagramy – uzupełnił dziennikarz.

23-latek ma na swoim koncie 33 występy w reprezentacji Polski. W drużynie narodowej Zalewski zdobył jak dotąd trzy bramki. Tymczasem ostatniego lata piłkarz trafił z Interu Mediolan do Atalanty za 17 milionów euro. Zalewski z klubem z Bergamo związał się kontraktem do 2029 roku.

Reprezentacja Polski swoje kolejne spotkania rozegra w marcu. Wówczas weźmie udział w barażach o awans na mistrzostwa świata. Swojego rywala Biało-czerwoni poznają w trakcie losowania, które odbędzie się w czwartek 20 listopada o godzinie 13:00.

