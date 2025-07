Nie Diaz i nie Rashford. Barcelona znalazła skrzydłowego za 30 mln euro

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Nusa znalazł się w kręgu zainteresowań Barcelony

Barcelona pracuje nad transferem skrzydłowego, ale ograniczenia finansowe komplikują sprowadzenie gwiazd pokroju Luisa Diaza czy Marcusa Rashforda, nie wspominając o nieudanej próbie sprowadzenia Nico Williamsa. Według doniesień Hansi Flick wskazał Antonio Nusę jako idealną alternatywę. 20-latek miałby być tańszą opcją niż wymienieni wcześniej zawodnicy. Norweg w RB Lipsk pokazuje swój potencjał i mógłby wzmocnić ofensywę Blaugrany.

Niemiecki szkoleniowiec docenia u młodego skrzydłowego jego umiejętności. Uważa, że pasowałby do jego taktyki, może się rozwinąć i mógłby stopniowo wprowadzać go do składu. Transfer tak utalentowanego zawodnika pozwoliłby na rywalizację w zespole o miejsce w składzie.

Jak podaje „El Nacional” Nusa jest wyceniany na około 30 milionów euro. To znacznie taniej niż Diaz czy Rashford. Dla Barcelony może to być ciekawa i rozsądniejsza opcja. Dodatkowo może to być świetna inwestycja na przyszłość. Sam zawodnik jest otwarty na przejście do klubu pokroju Dumy Katalonii, gdzie mógłby się rozwinąć pod okiem Flicka. Negocjacje mogą przyspieszyć jeśli nie uda się dopiąć transferów droższych skrzydłowych.

W minionym sezonie Antonio Nusa wystąpił w 40 spotkaniach, w których strzelił pięć bramek oraz zanotował osiem asyst.

