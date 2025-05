Nico Williams dostał jasny sygnał. Real Madryt już poinformował Bilbao

Nico Williams dostał jasną odpowiedź ws. transferu do Realu Madryt. Jak poinformował serwis Cadena SER, przedstawiciele Los Blancos już poinformowali o wszystkim Athletic Bilbao.

fot. Findlay / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Real Madryt wysłał wiadomość ws. transferu Nico Williamsa

Przed kilkoma dniami huknęła wiadomość, że Nico Williams znalazł się na liście życzeń Realu Madryt. Jednocześnie z transferu gwiazdora Athletiku Bilbao wycofała się FC Barcelona, co mogło sugerować potencjalne przenosiny Hiszpana na Santiago Bernabeu. Teraz jednak wypłynęły nowe wieści w tej sprawie.

Okazuje się, że Real Madryt nie bierze pod uwagę możliwości sprowadzenia Nico Williamsa. Według doniesień przedstawiciele klubu skontaktowali się bezpośrednio z Athletikiem Bilbao, aby wyjaśnić całą sytuację. Baskowie mieli otrzymać zapewnienie, że rewelacje serwisu MARCA nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jest to jasny sygnał dla zawodnika, który latem tego roku prawdopodobnie zmieni klub. W obliczu ostatnich wydarzeń wszystko wskazuje na to, że Hiszpan trafi do jednego z zespołów Premier League. Szczególne zainteresowanie transferem Williamsa wykazuje m.in. Liverpool. Oprócz tego w grze pozostaje Arsenal, który szuka wzmocnień linii ofensywnej.

Reprezentant Hiszpanii trafił na radar największych klubów Europy latem ubiegłego roku. Kluczowym momentem okazało się Euro 2024, na którym Williams notował kapitalne występy oraz był kluczowym zawodnikiem mistrzowskiej drużyny.