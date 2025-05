Nico Williams nie dla Realu Madryt! Jest gotowy rozmawiać z innym klubem

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Liverpool chce Nico Williamsa

Nico Willimas to bez dwóch zdań jeden z najbardziej rozchwytywanych graczy obecnie grających w Europie. Skrzydłowy zespołu Athletic Bilbao od miesięcy łączony jest z odejściem z zespołu i przenosinami do dużo mocniejszej ekipy. Do tej pory mówiło się przede wszystkim o Barcelonie, która jednak przez problemy finansowe może mieć problem z podpisaniem kontraktu z Hiszpanem. Ostatnio pojawiły się z kolei plotki łączące skrzydłowego z Realem Madryt. Teraz zaś do walki o Williamsa przystąpił kolejny wielki klub.

Według informacji przekazanych przez serwis „Fichajes”, Liverpool gotowy jest dołączyć do walki o Nico Williamsa w tym okienku transferowym! The Reds chcieliby skorzystać z możliwości ofensywnych gracza reprezentacji Hiszpanii i wykorzystać jego wciąż młody wiek, a już spore doświadczenie i ogromną jakość. Co więcej, sam Nico Williams byłby gotowy rozmawiać z Liverpoolem na temat transferu do tego klubu.

WIDEO: Skróty meczów Premier League – Liverpool

Nico Williams w tym sezonie rozegrał w sumie 44 mecze, w których zdobył 11 goli oraz zanotował siedem asyst. Poprzedni sezon był jednak dla 22-latka nieco lepszy. Obecnie serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Hiszpanii na 70 milionów euro, a jego umowa z Athletic Bilbao wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

