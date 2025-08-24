Kante może wrócić do Europy. Został zaoferowany znanym klubom

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: N'Golo Kante

N’Golo Kante łączony z powrotem do Ligue 1

N’Golo Kante od połowy 2023 roku reprezentuje barwy Al-Ittihad, ale wszystko wskazuje na to, że jego pobyt w Arabii Saudyjskiej dobiega końca. 34-letni pomocnik trafił na Bliski Wschód jako jeden z największych gwiazdorów tamtejszej ligi, lecz nie do końca spełnił pokładane w nim oczekiwania. Z najnowszych informacji mediów wynika, iż włodarze Tygrysów planują rozstać się z francuskim zawodnikiem, aby zwolnić miejsce dla innej zagranicznej gwiazdy, która miałaby wzmocnić tę drużynę w najbliższych tygodniach.

Jak donosi portal „Foot Mercato”, działacze Al-Ittihad są na tyle zdeterminowani, by pozbyć się N’Golo Kante, że zaoferowali go już dwóm klubom z Ligue 1 – AS Monaco oraz Paris FC. Potencjalny powrót weterana do Francji oznaczałby zatoczenie pewnego koła – to właśnie w ojczyźnie, grając dla SM Caen, stawiał on swoje pierwsze kroki na poważnym poziomie. Dodatkowo regularne występy w topowej europejskiej lidze mogłyby pomóc etatowemu reprezentantowi Francji w lepszym przygotowaniu się do mistrzostw świata w 2026 roku.

N’Golo Kante może pochwalić się niezwykle bogatą karierą. Z Leicester City sięgnął po sensacyjne mistrzostwo Anglii w 2016 roku, a następnie z Chelsea zdobył kolejne trofea, w tym Ligę Mistrzów oraz następny tytuł mistrza Premier League. Przez lata uchodził za jednego z najlepszych defensywnych pomocników na świecie, imponując niesamowitą pracowitością i zdolnością do odbioru piłki. Na koncie ma także triumf z reprezentacją Francji na mundialu w 2018 roku. Teraz 34-latek zastanawia się nad powrotem do Europy, gdzie mógłby jeszcze raz zaprezentować swoje umiejętności na najwyższym poziomie.