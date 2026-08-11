Man City reaguje na ruch Barcelony. Padło wielkie nazwisko

Man City rozgląda się za rozwiązaniem na wypadek odejścia Rodriego. Na radarze ekipy z Premier League znalazł się Alexis Mac Allister. Chociaż do rozmów z Liverpoolem nie doszło.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Man City zaczął myśleć o następcy Rodriego

Manchester City musi brać pod uwagę różne scenariusze dotyczące środka pola. Niepewna pozostaje przyszłość Rodriego, którym mocno interesuje się FC Barcelona. Władze angielskiego klubu mają już rozważać potencjalne rozwiązania na wypadek odejścia Hiszpana.

Jednym z nazwisk, które pojawiło się w kontekście Man City, jest Alexis Mac Allister. Według Bena Jacobsa z talkSPORT, argentyński pomocnik Liverpoolu był rozważany jako jedna z potencjalnych opcji. Na tym etapie nie oznacza to jednak rozpoczęcia negocjacji.

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Dziennikarz w podcaście redakcyjnym na platformie YouTube podkreślił, że pomiędzy The Citizens a klubem z Anfield nie doszło do żadnego kontaktu w sprawie 27-latka. Nie ma również postępów dotyczących ewentualnego transferu. Mac Allister pozostaje zatem pełnoprawnym zawodnikiem zespołu The Reds, z którym nadal wiąże go ważny kontrakt.

Argentyńczyk ma za sobą również bardzo intensywny czas reprezentacyjny. Mac Allister wystąpił we wszystkich spotkaniach Argentyny podczas MŚ 2026 roku. Albiceleste dotarli aż do finału, w którym przegrali finalnoie z Hiszpanią (0:1).

Zainteresowanie Mac Allisterem ma być przede wszystkim związane z sytuacją Rodriego. Hiszpan ma umowę z Manchesterem City do 2027 roku, ale jego przyszłość na Etihad Stadium pozostaje bardzo niepewna. Barcelona od dłuższego czasu przygląda się możliwości sprowadzenia pomocnika.

Na razie nie ma jednak sygnałów dotyczących przedłużenia kontraktu Rodriego z Man City. Angielski klub musi w związku z tym przygotowywać się na różne warianty. Jednym z nich może być właśnie reprezentant Argentyny. Niemniej obecnie jego transfer pozostaje wyłącznie potencjalnym scenariuszem.