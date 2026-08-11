Man United rusza po lewego obrońcę. Padło na gwiazdę Bundesligi

07:17, 11. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Athletic

Manchester United szuka na rynku lewego defensora. Portal "The Athletic" donosi, że na radarze Michaela Carricka znalazł się David Raum z RB Lipsk.

Michael Carrick
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

David Raum na celowniku Manchesteru United

Manchester United nie zamierza rezygnować z poszukiwań nowego lewego obrońcy. Czerwone Diabły w ostatnim czasie mocno interesowały się Lewisem Hallem z Newcastle United. Wszystko wskazuje na to, że transfer Anglika będzie bardzo trudny do przeprowadzenia. W związku z tym klub z Old Trafford rozpoczął poszukiwania innych opcji.

Na liście życzeń Man United znajduje się David Raum z RB Lipsk. Reprezentant Niemiec od kilku lat należy do najbardziej uznanych bocznych defensorów występujących w 1. Bundeslidze. 28-latek dołączył do niemieckiego klubu latem 2022 roku z TSG Hoffenheim. W poprzednim sezonie rozegrał 34 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił trzy gole i zanotował dziewięć asyst.

Największym atutem Rauma jest bardzo mocna lewa noga oraz umiejętność dostarczania piłki w pole karne. Niemiec potrafi również zagrywać piłkę z głębszych pozycji, dzięki czemu może być wartościowym źródłem kreowania sytuacji.

Raum ma również odpowiednie warunki fizyczne, aby odnaleźć się w wymagającej Premier League. Jego styl gry opiera się na dużej intensywności i licznych sprintach. Kontrakt zawodnika obowiązuje do czerwca 2027 roku, dlatego niemiecki klub może rozważyć jego sprzedaż tego lata. W kontekście transferu Rauma pojawia się kwota około 30 milionów funtów. Dla klubu z Old Trafford nie byłby to wydatek poza zasięgiem.

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