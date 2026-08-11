Chelsea rusza po swoje. Xabi Alonso już wie, czego potrzebuje

Chelsea kończy przedsezonowe tournee. Tymczasem Xabi Alonso nie ukrywał zadowolenia z postępów zespołu. Hiszpan wskazał też, co będzie kluczowe w nadchodzącym sezonie.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso ma plan na Chelsea. Padła ważna deklaracja

Chelsea ma za sobą intensywny okres przygotowawczy. Zespół Xabiego Alonso rozegrał pięć spotkań podczas tournee po Australii i Azji, a trener w rozmowie z klubowymi mediami podkreślił, że drużyna zrobiła wyraźny krok do przodu.

– Mam wrażenie, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni bardzo się poprawiliśmy i dowiedzieliśmy się też ważnych rzeczy o zawodnikach. Z pewnością wiemy więcej o piłce nożnej. Rozegraliśmy pięć meczów i było wiele pozytywów. Płynność i energia zespołu zawsze były dobre i widzimy w nim wartości, których oczekujemy – powiedział wprost Xabi Alonso cytowany przez ChelseaFC.com.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Hiszpan zaznaczył jednak, że Chelsea wciąż ma nad czym pracować. Szczególnie istotne będzie rozwijanie różnorodności w grze.

– Możemy być lepsi i będziemy lepsi. Teraz, kiedy wrócimy do Cobham, będziemy dalej rozwijać nasze pomysły. Chcemy być wszechstronni i nieprzewidywalni w naszym podejściu, a im więcej będziemy mieli opcji, im więcej zagrożeń napotkamy, tym lepszym zespołem będziemy – stwierdził Hiszpan.

Xabi Alonso zwrócił również uwagę na atmosferę panującą w szatni. Jego zdaniem właśnie jedność może mieć ogromne znaczenie w trakcie długiego sezonu. – Chcemy mieć świetnego ducha zespołowego. Wierzę, że to właśnie on pozwala przetrwać sezon. Kiedy rywalizujesz, kiedy napotykasz trudności, to jedność i zaufanie pomagają znaleźć rozwiązania – podkreślił menedżer The Blues.

Przed rozpoczęciem nowej kampanii Premier League zawodników Chelsea czeka jeszcze jeden sparing. Londyńczycy zmierzą się z Realem Sociedad, co dla Alonso będzie wyjątkowym spotkaniem.

– Nie mogę się doczekać mojego pierwszego meczu na Stamford Bridge jako trener i spotkania z naszymi kibicami na naszym własnym stadionie. Chcemy walczyć o ważne rzeczy w nowej kampanii – podsumował szkoleniowiec stołecznej ekipy.

Chelsea do ligowego grania wróci 24 sierpnia. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00.