Real Madryt odrzucił piłkarza Arsenalu. To decyzja Jose Mourinho

Martin Zubimendi w ostatnich dniach był łączony z Realem Madryt. Hiszpański klub nie wykazuje jednak zainteresowania jego pozyskaniem - podaje Ben Fernandes Santos.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Martin Zubimendi nie trafi do Realu Madryt

Real Madryt podczas aktualnego letniego okienka transferowego dążył do pozyskania Rodriego, ale ostatecznie nie udało mu się przekonać 30-letniego Hiszpana do przeprowadzki na Santiago Bernabeu. Gwiazdor Manchesteru City woli bowiem przenieść się do Barcelony. W tej sytuacji niewykluczone, iż wicemistrzowie La Ligi sięgną po innego defensywnego pomocnika.

Jednym z piłkarzy łączonych z Realem Madryt jest Martin Zubimendi z Arsenalu. Z najnowszych informacji przekazanych przez Bena Fernandesa Santosa wynika jednak, że taki transfer nie dojdzie do skutku. Według wspomnianego dziennikarza Jose Mourinho nie jest fanem tego zawodnika. Ponadto włodarze hiszpańskiego giganta uważają, iż 27-letni pomocnik nie sprawdziłby się w tak wielkim klubie.

Zubimendi przywdziewa koszulkę drużyny Kanonierów od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Emirates Stadium za 70 milionów euro z Realu Sociedad. Mierzący 181 centymetrów Hiszpan w poprzednim sezonie rozegrał 57 meczów, zdobył sześć bramek oraz zanotował trzy asysty, choć nie zawsze wybiegał w podstawowym składzie. Serwis „Transfermarkt” wycenia piłkarza Arsenalu na 75 milionów euro.