Wielki hit Napoli właśnie runął. Agent piłkarza mówił wprost

SSC Napoli interesuje się Gabrielem Jesusem, ale na razie nie ma mowy o negocjacjach związanych z transferem. Agent Brazylijczyka stanowczo zaprzeczył wieściom z Włoch.

fot. Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Napoli i Gabriel Jesus? Agent Brazylijczyka brutalnie rozprawił się z doniesieniami

SSC Napoli rozgląda się za wzmocnieniem ofensywy i wśród potencjalnych celów miał znaleźć się Gabriel Jesus. Napastnik Arsenalu został połączony z włoskim klubem, jednak według jego agenta sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Giovanni Branchini postanowił uciąć medialne spekulacje. W rozmowie z „Corriere dello Sport” przedstawiciel Brazylijczyka jasno stwierdził, że między stronami nie doszło do żadnych rozmów dotyczących transferu.

– Nigdy nie rozmawialiśmy na temat tej sytuacji: nigdy nie było żadnych negocjacji, a co za tym idzie, nie mogliśmy uzyskać żadnej zgody z naszej strony ani ze strony zawodnika – powiedział agent piłkarza.

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To mocny sygnał w sprawie przyszłości 29-letniego napastnika. Co prawda Napoli rzeczywiście ma być zainteresowane Gabrielem Jesusem i szuka zawodnika, który mógłby zwiększyć możliwości zespołu w ataku. W każdym razie aktualnie nie ma żadnych konkretnych rozmów z klubem z Premier League czy samym piłkarzem.

Gabriel Jesus pozostaje zatem zawodnikiem Kanonierów. Jego sytuacja w Londynie może jednak przyciągać uwagę innych klubów, szczególnie jeśli pojawi się przestrzeń do przeprowadzenia transferu. Ekipa z Serie A musi natomiast szukać innych rozwiązań albo poczekać na rozwój sytuacji. Pierwsze doniesienia sugerowały, że temat Brazylijczyka może szybko nabrać rozpędu. Słowa jego agenta pokazują jednak, że na razie jest do tego bardzo daleko.