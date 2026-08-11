Tottenham zatrzymał ważnego zawodnika. Kontrakt podpisany

Micky van de Ven będzie kontynuował swoją karierę w Tottenhamie Hotspur. 25-letni holenderski stoper właśnie przedłużył kontrakt z angielskim klubem.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Micky van de Ven

Oficjalnie: Micky van de Ven przedłużył umowę z Tottenhamem Hotspur

Tottenham Hotspur poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu kontraktu z Mickym van de Venem. 25-letni stoper związał się z angielskim klubem nową, długoterminową umową, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2031 roku. Poprzedni kontrakt holenderskiego defensora wygasał natomiast dwa lata wcześniej.

Zatrzymanie środkowego obrońcy w Londynie jest znakomitą wiadomością dla trenera ekipy Kogutów – Roberto De Zerbiego – który mocno liczył na dalszą współpracę z tym piłkarzem. – To wyjątkowy moment dla mnie oraz mojej rodziny. Od pierwszego dnia w Tottenhamie pokochałem ten klub. Uwielbiam kibiców i czuję, że bardzo dobrze się tutaj rozwinąłem. Drużyna zmierza w odpowiednim kierunku, więc chcę być tego częścią – powiedział Van de Ven po podpisaniu umowy.

Mierzący 193 centymetry stoper, którego ostatnio łączono z Barceloną oraz Liverpoolem, występuje w zespole Kogutów od sierpnia 2023 roku. Wówczas trafił do Londynu za 40 milionów euro z Wolfsburga. Wcześniej grał również w FC Volendam i WSV 1930 Wormer. W poprzednim sezonie rozegrał 45 spotkań, zdobył siedem bramek oraz zanotował jedną asystę.