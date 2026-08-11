Chelsea poluje na pomocnika z Serie A. W grze 50 mln euro

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Manu Kone w kręgu zainteresowań Chelsea

Manu Kone może tego lata zmienić klub. 25-letni reprezentant Francji od dłuższego czasu jest łączony z opuszczeniem AS Romy, a zainteresowanie jego usługami wykazuje między innymi Manchester United. Teraz do rywalizacji o pomocnika miała dołączyć również Chelsea, która poszukuje następcy Enzo Fernandeza. Przyszłość argentyńskiego pomocnika na Stamford Bridge pozostaje wciąż niepewna

Według doniesień serwisu SiamoLaRoma.it, londyński klub poważnie interesuje się sytuacją Kone. Francuz w ostatnich latach udowodnił, że potrafi rywalizować na wysokim poziomie. Zanim trafił do stolicy Włoch, występował w 1. Bundeslidze w barwach Borussii Mönchengladbach, gdzie dał się poznać jako dynamiczny i bardzo fizyczny pomocnik. Jego charakterystyka sprawia, że nie powinien mieć większych problemów z dostosowaniem się do bardzo intensywnego stylu angielskiego futbolu

W sezonie 2025/26 Kone wystąpił w 37 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich dwie bramki i zanotował trzy asysty, a aż 33 mecze rozpoczął od pierwszej minuty. Dobre występy na poziomie klubowym przełożyły się również na jego pozycję w reprezentacji Francji. Kone znalazł się w kadrze Les Bleus na mistrzostwa świata w 2026 roku i wystąpił w pięciu spotkaniach turnieju.

Władze The Blues przeprowadziły już wstępne rozmowy dotyczące transferu Kone. Roma oczekuje za swojego gwiazdora 50 milionów euro. Na razie nie pojawiła się jednak oficjalna oferta za zawodnika. Kontrakt francuskiego pomocnika obowiązuje końca czerwca 2029 roku.