PressFocus Na zdjęciu: Kim Min-jae

Newcastle włączyło się do walki o Kima

Koreańczyk jednak prowadzi zaawansowane rozmowy z Manchesterem United

“Sroki” postarają się pokrzyżować plany “Czerwonych Diabłów”

Kim Min-jae również w kręgu zainterosowań Newcastle United

Napoli jest niemal już pogodzone z odejściem Kim Min-jae’a. Koreańczyk po zaledwie roku prawdopodobnie opuści Serie A i trafi na boiska Premier League. Piłkarz w ostatnim czasie prowadził już zaawansowane rozmowy z Manchesterem United, jednak portal “Talk Sport” informuje, że również Newcastle United walczy o podpis 26-letniego defensora.

Popularne “Sroki” podobnie jak Manchester United, mogą zaoferować grę Kimowi w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Decyzja odnośnie przeprowadzki będzie należała tylko do niego. Choć na lepszej drodze do pozyskania Koreańczyka są właśnie “Czerwone Diabły”, to Newcastle United planuje im pokrzyżować plany. Na ten moment jednak władze czwartego zespołu niedawno zakończonego sezonu Premier League nie prowadzi szczegółowych rozmów z zawodnikiem.

Kim Min-jae ma za sobą znakomity debiutancki sezon w Napoli. Poprowadził drużynę spod Wezuwiusza do upragnionego Scudetto oraz sprawił, że kibice “Azzurrich” szybko zapomnieli o odejściu Kalidou Koulibaly’ego. Do tego Koreańczyk został wybrany przez władze ligi najlepszym obrońcą sezonu 2022/23 Serie A.

Sprawdź także: Szwedzki talent trafi na niemieckie boiska? RB Lipsk prowadzi rozmowy