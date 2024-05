Peter Kováč / Alamy Na zdjęciu: Piłka Euro 2024

Utwór “Fire” oficjalnym hymnem Euro 2024

Mistrzostwa Europy 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Na 35 dni przed rozpoczęciem czempionatu UEFA ogłosiła oficjalny hymn turnieju. Będzie to utwór “Fire”, który został wykonany przez włoską grupę MEDUZA, zespół OneRepublic i niemiecką gwiazdę pop Leony.

– Ten dzień jest wyjątkowy w związku z premierą FIRE. Napisaliśmy ten utwór dla fanów piłki nożnej i muzyki na całym świecie, mając nadzieję, że zainspiruje nas i zjednoczy podczas odliczania do UEFA EURO 2024. Kampania #LightYourFire to zaproszenie fanów na całym świecie, aby dołączyli do nas w tej podróży – powiedział Ryan Tedder z OneRepublic.

– Zarówno piłka nożna, jak i muzyka mają moc jednoczenia ludzi. Kiedy myślę o EURO ’96, w głowie pojawia się hasło „Football’s Coming Home”. Na UEFA EURO 2024 chcemy celebrować różnorodność Europy i wzmacniać poczucie wspólnoty. Dobry sport i piękna muzyka powinny nam towarzyszyć przez całe lato – powiedział Philipp Lahm, dyrektor turnieju UEFA EURO 2024.

Mecz otwarcia Euro 2024 pomiędzy Niemcami a Szkocją zaplanowano na 14 czerwca w Monachium. Natomiast reprezentacja Polski zagra swój pierwszy mecz 16 czerwca z Holandią.

Finał mistrzostw Europy zaplanowano na 14 lipca, a odbędzie się on na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.