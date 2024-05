Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Barella

Barella podpisze nowy kontrakt z Interem Mediolan

Nicolo Barella jest bliski podpisania nowego kontraktu z Interem Mediolan. Gwiazdor Nerazzurrich związując się kolejną umową będzie mógł liczyć na sporą podwyżkę pensji. Jak donosi La Gazzetta dello Sport zawodnik będzie pobierał wynagrodzenie w wysokości 7 milionów euro rocznie, włączając w to łatwe do osiągnięcia bonusy, co sprawi, że stanie się najlepiej opłacanym Włochem na boiskach Serie A.

Obecna umowa Barelli z mistrzami Serie A wygasa w czerwcu 2026 roku, ale dyrektor Interu, Piero Ausilio, zapowiedział kilka dni temu, że reprezentant Włoch prawdopodobnie podpisze nową w niedalekiej przyszłości. Według Gazzetty, kontrakt Barelli będzie obowiązywał do czerwca 2029 roku, a jego pensja wzrośnie z 5 milionów euro rocznie do 6,5 miliona euro rocznie plus dodatki.

Podniesienie wynagrodzenia sprawi, że Barella stanie się najlepiej zarabiającym Włochem w lidze, wyprzedzając swojego kolegę z drużyny, Alessandro Bastoniego, który obecnie zarabia 5,5 miliona euro za sezon oraz gwiazdę Juventusu, Federico Chiesę, który inkasuje 5 milionów euro rocznie w Turynie.

Ten ruch świadczy o dużym zaufaniu, jakim Inter darzy Barellę, i stanowi potwierdzenie jego roli jako kluczowego zawodnika zarówno dla klubu, jak i dla reprezentacji Włoch. Nowy kontrakt ma nie tylko zabezpieczyć jego przyszłość w Mediolanie, ale również stanowi wyraźny sygnał ambicji Interu na nadchodzące sezony w Serie A i europejskich pucharach.

