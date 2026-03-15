Newcastle szykuje głośny transfer. Włoska gwiazda na liście życzeń

Newcastle United nie rezygnuje ze starań pozyskania Giorgio Scalviniego. Angielski klub lada moment przejdzie do ataku. Na stole Atalanty Bergamo ma pojawić się oficjalna oferta transferowa - donosi Ekrem Konur.

Giorgio Scalvini może wzmocnić Newcastle United

Newcastle United nie rozgrywa specjalnie dobrego sezonu. Podopieczni Eddiego Howe’a znajdują się na odległym miejscu w tabeli Premier League. Zespół jednak wciąż rywalizuje w Lidze Mistrzów, gdzie na etapie 1/8 finału mierzą się z FC Barceloną. Pierwszy mecz na St. James’s Park zakończył się remisem 1:1. Do rewanżu dojdzie już w najbliższą środę.

Letnie okienko transferowe zbliża się wielkimi krokami, więc Newcastle United już myśli o wzmocnieinach. Klub bacznie rozgląda się za nowym środkowym obrońcą. Od wielu miesięcy Anglicy przyglądają się Giorgio Scalviniemu z Atalanty Bergamo i wreszcie może dojść do konkretów. Ekrem Konur zdradził, że Sroki przygotowują ofertę transferową w granicach 30-35 milionów euro.

Giorgio Scalvini uchodzi za ogromny talent. Wielokrotnie włoski obrońca udowadniał, że jest czołowym graczem na swojej pozycji w całej Serie A. Zawodnikowi jednak mocno przeszkadzają kontuzje w osiągnięciu szczytu formy i umiejętności. Newcastle United zapewne liczy, że uda im się zażegnać kłopoty zdrowotne piłkarza.

W obecnym sezonie Giorgio Scalvini rozegrał 19 spotkań w koszulce Atalanty Bergamo. Reprezentant Włoch zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.