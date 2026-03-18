Tino Livramento celem transferowym Arsenalu

Arsenal walczy o największe trofea. Podopieczni Mikela Artety są na dobrej drodze, aby sięgnąć po upragniony tytuł mistrza Premier League. Na dodatek we wtorkowy wieczór londyńczycy zapewnili sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, pokonując w dwumeczu Bayer Leverkusen. Władze Kanonierów natomiast już rozpoczynają prace nad wzmocnieniami, których będą mogli dokonać w letnim okienku.

Nie jest tajemnicą, że Arsenal poszukuje nowego zawodnika na prawą stronę defensywy. Kanonierzy wkrótce mogą rozstać się z Benem Whitem, więc poszukuję jego następcy. Jak się okazuje, trop londyńczyków prowadzi do ligowego rywala. Ekrem Konur poinformował, że w kręgu zainteresowań liderów Premier League znalazł się Tino Livramento z Newcastle United.

Wspomniane źródło zaznacza, że Arsenal tak łatwo nie pozyska młodego defensora. Newcastle United nie chce rozstawać się ze swoją gwiazdę. Władze z St. James’s Park może przekonać jedynie kosmiczna oferta. A jak wiemy, Kanonierów stać na takie gigantyczne wydatki. Czas pokaże, czy finalnie 23-latek zawita do Londynu.

Tino Livramento w obecnym sezonie rozegrał 22 spotkania w koszulce Newcastle United. Wychowanek Chelsea nie ma na koncie jeszcze trafienia. Udało mu się zaliczyć za to jedną asystę.