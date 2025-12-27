Newcastle może stracić gwiazdę. Chcą go pozyskać Saudyjczycy

Newcastle może stracić kluczowego pomocnika. Jak donosi TEAMtalk, saudyjskie kluby mają zamiar ściągnąć go już w styczniu.

Joelinton może odejść z Newcastle

Joelinton od lat jest jedną z kluczowych postaci Newcastle United i ulubieńcem kibiców na St James’ Park. Pomocnik rozegrał łącznie 241 spotkań w barwach Srok. Obecnie Brazylijczyk ma ważny kontrakt do czerwca 2028 roku.

Zainteresowanie z Arabii Saudyjskiej nie jest nowe, ponieważ pierwsze zapytania pojawiły się już latem. Wtedy Anglicy nie byli skłonni do rozmów. Mimo to sytuacja uległa zmianie.

Joelinton ma 29 lat, a klub zdaje sobie sprawę, że jego wartość rynkowa w kolejnych sezonach może spadać. Dlatego działacze biorą pod uwagę opcję, jaką jest sprzedaż zawodnika za dużą kwotę.

Z jednej strony Eddie Howe jasno komunikuje, że nie chce osłabiać drużyny w trakcie sezonu, ale z drugiej władze klubu mogą rozważyć transfer. Odejście Brazylijczyka być może pozwoli na sprowadzenie jednego lub nawet dwóch nowych zawodników.

Nie bez znaczenia są też ostatnie miesiące Joelaintona. Pomocnik zmaga się z drobnymi urazami i w bieżącym sezonie opuścił kilka spotkań, a jego forma bywa nierówna.

W aktualnych rozgrywkach wystąpił w 21 spotkaniach, w których strzelił trzy gole. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 30 milionów euro.

