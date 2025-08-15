Burza w Newcastle. Trener zdradził kulisy sytuacji

Newcastle United ma ostatnio sporo problemów związanych z Alexandrem Isakiem, który odmawia udziału w treningach. Sytuację skomentował menedżer Eddie Howe, cytowany przez media klubowe.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Eddie Howe wyraził stanowisko w sprawie Alexandra Isaka

Newcastle United może wkrótce zostać zmuszone do znalezienia nowego napastnika. Powodem jest prawdopodobne odejście Alexandra Isaka. Szwed w ostatnim czasie odmówił udziału w treningach i nie zamierza występować w meczach Srok. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że zawodnik może przenieść się do Liverpoolu. Newcastle jednak nie planuje rozstania z graczem. Ostatnio kilka słów w tej sprawie wypowiedział menedżer zespołu ze St. James’ Park.

– Sytuacja z Isakiem się nie zmieniła. Całą swoją uwagę skupiłem na treningach, przygotowaniach do meczu z Aston Villą i nowych transferach. Sytuacja z Alexem od dłuższego czasu jest taka sama – powiedział Eddie Howe, cytowany przez oficjalną stronę internetową Newcastle.

– Mam świetną relację z Alexem. Musimy utrzymywać partnerstwo z każdym zawodnikiem. Muszę ściśle współpracować z piłkarzami, starać się ich rozwijać, uczyć, a czasem pocieszać. Zawodnicy przeżywają wiele różnych emocji i zawsze chcę być przy nich – zaznaczył menedżer Srok.

– Nie sądzę, aby Isak osiągnął taki sukces bez tej drużyny, bez kolegów z zespołu, kibiców i wsparcia Newcastle. On to przyznaje. Jest bardzo inteligentnym człowiekiem i wie, że nie osiągnąłby tego bez wszystkich osób związanych z klubem – podsumował Howe.

Newcastle w sobotę rozpocznie ligowy sezon meczem pierwszej kolejki Premier League przeciwko Aston Villi. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 13:30.

