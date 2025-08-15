Bayern poluje na wielkie nazwisko. Transfer może zaskoczyć

Bayern Monachium ruszył po Christophera Nkunku
Bayern Monachium ma plan, aby w trakcie kampanii 2025/2026 obronić mistrzostwo Niemiec i namieszać w europejskich pucharach. Ciekawe informacje na temat planu transferowego giganta z Bundesligi przekazał dziennikarz Florian Plettenberg z Sky Germany.
Źródło przekonuje, że przedstawiciele Bayernu rozpoczęli już negocjacje z Chelsea w sprawie pozyskania Christophera Nkunku. 27-latek jest kolejnym celem transferowym ekipy z Allianz Arena. Sam piłkarz miał już wykazać chęć przeprowadzki.
Jasne jest, że klub ze Stamford Bridge naciska na sprzedaż zawodnika. Z kolei Bayern na dziś rozważa wypożyczenie Nkunku.
Strony nie osiągnęły jeszcze porozumienia, ale według doniesień Plettenberga dyrektor sportowy klubu z Monachium, Max Eberl, traktuje negocjacje bardzo poważnie. Liczy jednocześnie na to, że transakcja dojdzie do skutku.
14-krotny reprezentant Francji trafił do Chelsea w lipcu 2023 roku z RB Lipsk. Jak dotąd rozegrał w stołecznej ekipie łącznie 62 spotkania, w których strzelił 18 goli.
Jeśli transakcja z udziałem Nkunku do Bayernu stałaby się faktem, niemiecka ekipa zyskałaby kolejnego napastnika. Harry Kane, Serge Gnabry czy Luis Díaz mogliby rywalizować o miejsce w składzie z nowym zawodnikiem.
Tymczasem już w sobotę wieczorem Bawarczycy rozpoczną nową kampanię meczem o Superpuchar Niemiec. Zmierzą się w nim z VfB Stuttgart.
