Bayern poluje na wielkie nazwisko. Transfer może zaskoczyć

Bayern Monachium ma zamiar wzmocnić się kolejnym graczem do ofensywy. Tymczasem ciekawe wieści na temat planów Bawarczyków przekazał dziennikarz Florian Plettenberg z Sky Germany.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern Monachium ruszył po Christophera Nkunku

Bayern Monachium ma plan, aby w trakcie kampanii 2025/2026 obronić mistrzostwo Niemiec i namieszać w europejskich pucharach. Ciekawe informacje na temat planu transferowego giganta z Bundesligi przekazał dziennikarz Florian Plettenberg z Sky Germany.

Źródło przekonuje, że przedstawiciele Bayernu rozpoczęli już negocjacje z Chelsea w sprawie pozyskania Christophera Nkunku. 27-latek jest kolejnym celem transferowym ekipy z Allianz Arena. Sam piłkarz miał już wykazać chęć przeprowadzki.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jasne jest, że klub ze Stamford Bridge naciska na sprzedaż zawodnika. Z kolei Bayern na dziś rozważa wypożyczenie Nkunku.

Strony nie osiągnęły jeszcze porozumienia, ale według doniesień Plettenberga dyrektor sportowy klubu z Monachium, Max Eberl, traktuje negocjacje bardzo poważnie. Liczy jednocześnie na to, że transakcja dojdzie do skutku.

14-krotny reprezentant Francji trafił do Chelsea w lipcu 2023 roku z RB Lipsk. Jak dotąd rozegrał w stołecznej ekipie łącznie 62 spotkania, w których strzelił 18 goli.

Jeśli transakcja z udziałem Nkunku do Bayernu stałaby się faktem, niemiecka ekipa zyskałaby kolejnego napastnika. Harry Kane, Serge Gnabry czy Luis Díaz mogliby rywalizować o miejsce w składzie z nowym zawodnikiem.

Tymczasem już w sobotę wieczorem Bawarczycy rozpoczną nową kampanię meczem o Superpuchar Niemiec. Zmierzą się w nim z VfB Stuttgart.

Czytaj więcej: Takich ruchów Liverpool nie robił od dawna. Transferowe lato pełne emocji