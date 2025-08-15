Alexander Isak odmówił gry. Newcastle United pozostaje nieugięte

Alexander Isak nie wystąpi w inauguracyjnej kolejce Premier League. Newcastle United rozpocznie sezon od wyjazdowego starcia z Aston Villą.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Newcastle United zagra bez swojego snajpera

W pierwszej kolejce Premier League Newcastle United uda się do Birmingham, gdzie zmierzy się z Aston Villą. W kadrze Srok zabraknie jednak miejsca dla jednej z największych gwiazd drużyny – Alexandra Isaka. Powód absencji ma podłoże pozasportowe.

25-letni napastnik od kilku tygodni próbuje wymusić transfer. Szwed znajduje się na liście życzeń Liverpoolu, który tego lata sondował możliwość jego pozyskania. The Reds złożyli już ofertę, jednak została ona natychmiast odrzucona przez władze Newcastle. Klub z St. James’ Park twardo stoi na stanowisku, że nie sprzeda swojego najlepszego strzelca w tym oknie transferowym.

Isak nie ukrywa rozczarowania decyzją działaczy. Odmówił udziału w okresie przygotowawczym i nie wystąpił w żadnym meczu sparingowym przed startem nowego sezonu. Jego konflikt z klubem tylko się zaostrzył, a sam piłkarz naciska na przenosiny do aktualnych mistrzów Anglii.

Alexander Isak will NOT be in Newcastle's squad this weekend 🚨 pic.twitter.com/Usgm52b2ho — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 15, 2025

W piątkowy poranek menedżer Newcastle Eddie Howe, potwierdził, że Isak nie weźmie udziału w meczu z Aston Villą. – Sytuacja Isaka pozostaje bez zmian i myślę, że tak będzie nadal – przyznał szkoleniowiec. Isak w poprzednich rozgrywkach zdobył 27 bramek we wszystkich rozgrywkach. Jego kontrakt w angielskim klubie obowiązuje do czerwca 2028 roku.