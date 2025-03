Newcastle dołącza do walki o obrońcę. Jest na celowniku gigantów

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Huijsen może przebierać w ofertach

Newcastle United uważnie obserwuje Deana Huijsena, młodego obrońcę Bournemouth. Dla Srok sprowadzenie nowego stopera jest jednym z priorytetów na letnie okienko transferowe. Klub poszukuje długoterminowego następcy Fabiana Schara.

19-letni hiszpańsko-holenderski defensor stał się jedną z rewelacji Premier League w tym sezonie, rozgrywając 26 meczów, strzelając dwa gole i odgrywając kluczową rolę w zespole Andoniego Iraoli. Jego klauzula wykupu wynosi około 60 milionów euro.

Trener Newcastle, Eddie Howe ceni sobie reprezentanta Hiszpanii, który wyróżnia się, chociażby umiejętnością wyprowadzania piłki. Klub miał nawiązać już kontakt z agentami zawodnika i prowadzi negocjacje z Bournemouth.

Jednak 19-latek marzy o grze w europejskich pucharach. Jeśli Newcastle nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów, to może wpłynąć na jego decyzję. Obecnie Sroki zajmują szóste miejsce ze stratą dwóch punktów do strefy awansu do Ligi Mistrzów.

Real Madryt, Barcelona, Liverpool, Chelsea i Bayern Monachium również monitorują sytuację byłego gracza Juventusu, który trafił do Bournemouth w 2024 roku za 15 milionów euro. Sam zawodnik skupia się jednak na dokończeniu sezonu na Vitality Stadium.

