Napoli zagięło parol na napastnika Manchesteru United

Mason Greenwood znalazł się na celowniku SSC Napoli, donosi "Corriere dello Sport". Angielski napastnik nie będzie już kontynuował kariery w Manchesterze United, dlatego media łączą go z różnymi klubami.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Greenwood wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym

Mason Greenwood został odsunięty od składu Manchesteru United po pojawieniu się w mediach społecznościowych wideo i zdjęć, które rzekomo przedstawiały przemoc. W styczniu 2022 roku napastnik został aresztowany pod zarzutem gwałtu i napaści, a później oskarżony o próbę gwałtu. Zarzuty zostały ostatecznie wycofane, a zawodnik został wypożyczony do Getafe, gdzie spisuje się całkiem nieźle w obecnej kampanii.

Według informacji “Corriere dello Sport”, Napoli skierowało swoje zainteresowanie na Masona Greenwooda przed letnim okienkiem transferowym, chcąc rywalizować z Juventusem o napastnika będącego własnością Manchesteru United. Getafe również ma nadzieję na zatrzymanie 22-latka, co komplikuje sytuację. Napastnik ponadto znajduje się na celowniku Atletico Madryt i kilku innych klubów, dlatego jego przyszłość stała się gorącym tematem.

Jedno jest pewne, że Mason Greenwood nie wróci już do Manchesteru United. Ze względu na burzliwą przeszłość zawodnik nie jest mile widziany w klubie na Old Trafford. Czerwone Diabły mając na uwadze kontrowersje otaczające 22-latka, prawdopodobnie nie będą stawiać żadnych oporów z jego transferem definitywnym i najpewniej zaakceptują najwyższą ofertę. W tej chwili trudno jednak przewidzieć, jak rozstrzygną się jego losy. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja rozwiąże się dopiero po sezonie.

