Napoli sprzeda Mereta? Poznaliśmy nazwisko potencjalnego następcy

Alex Meret lada moment może przedłużyć kontrakt z Napoli

Jednak “Azzurri” będą chcieli latem sprzedać Włocha

Jego następcą w ekipie mistrza Włoch miałby zostać Elia Caprile

Elia Caprile zastąpi Alexa Mereta w Napoli?

Słaby sezon SSC Napoli sprawia, że latem w szeregach zespołu może dojść do sporych zmian. Według “La Gazzetty dello Sport”, zespół panującego mistrza Italii po rozgrywkach ma opuścić Alex Meret. Jednak “Azzurri” mają co do tego sprytny plan. Klub przedłuży wygasający kontrakt Włocha, aby sprzedać go za daną kwotę odstępnego.

Dziennikarze różowej prasy zdradzili również nazwisko bramkarza, który miałby wejść w buty Alexa Mereta. Okazało się, że tym zawodnikiem jest Elia Caprile. Co ciekawe, Napoli posiada kartę 22-latka. Jednak piłkarz przed sezonem został wypożyczony do Empoli.

Młodzieżowy reprezentant Włoch w obecnie trwającej kampanii Serie A rozegrał 13 spotkań. W tym czasie udało mu się trzykrotnie zachować czyste konto.

