Napoli jest zainteresowane sprowadzeniem Sama Beukema

Bologna odrzuciła w styczniu ofertę za środkowego obrońcę

Holender trafił do Serie A przed sezonem z AZ Alkmaar

Sam Beukema na radarze Napoli

Napoli pracowicie spędziło zimowe okno transferowe. Mistrz Włoch po fatalnej pierwszej części sezonu przeprowadził w styczniu aż 4 transfery, aby wzmocnić zespół. Władze klubu starały się również o angaż nowego środkowego obrońcy, lecz ich wysiłki okazały się fiaskiem.

Jak poinformował Nicolo Schira w styczniu Napoli złożyło ofertę za Sama Beukema. 25-latek to obrońca Bolonii, w której występuje zaledwie pół roku. Przed sezonem trafił pod skrzydła Thiago Motty za 9 milionów euro z AZ Alkmaar. Rossoblu nie byli jednak skłonni na szybki rozbrat z obrońcą i odrzucili ofertę neapolitańczyków. Mimo to Azzurri nie zamierzają się poddać i latem temat transferu obrońcy może wrócić po raz kolejny.

Beukema w tym sezonie zagrał w 22 meczach we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich 2 bramki, a także zaliczył asystę. Transfermarkt wycenia go na 15 milionów euro. Jego umowa jest ważna do czerwca 2027 roku.