Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jordan Pickford

Arsenal zainteresowany transferem Jordana Pickforda

Sezon w Premier League wielkimi krokami dobiega końca, a kluby rozpoczęły pracę nad budową kadry na nowy sezon. Władze Arsenalu nie próżnują i w pocie czoła pracują nad wzmocnieniami podczas letniego okna transferowego. Choć cel, który obrali, może wydawać się zaskakujący, to w Londynie myślą nad sprowadzeniem Jordana Pickforda. Jest to o tyle dziwne, że latem zapłacą 27 milionów funtów za innego golkipera. David Raya po okresie wypożyczenia zostanie wykupiony z Brentford.

Kanonierzy chcą jednak sprowadzić rywala dla Hiszpana, który będzie walczył z nim o bluzę z numerem jeden. Wiadomo już, że przyszłość Ramsdale’a w klubie dobiega końca. Anglik ma zostać sprzedany, a jego rodak miałby zastąpić go jako rywal Rayi o miejsce w bramce. Jeszcze nie tak dawno wszystko wskazywało na to, że Jordan Pickford trafi do Chelsea. The Blues również myślą o sprowadzeniu reprezentanta Anglii, który miałby zostać ich podstawowym bramkarzem.

Choć Pickford jest kluczowym piłkarzem Evertonu to The Toffees prawdopodobnie będą musieli sprzedać swoją gwiazdę ze względu na zasady finansowe w lidze. Klub z Goodison Park w tym sezonie został już ukarany ujemnymi punktami za złamanie regulaminu zasad PSR.

30-latek w Evertonie występuje od 2017 roku, gdy przeniósł się do Liverpoolu za 28,5 miliona z Sunderlandu. Od tego momentu rozegrał dla klubu aż 277 meczów, w których 75 razy zachował czyste konto.