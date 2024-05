Paredes wspomina czas spędzony w Juventusie. Piłkarz wyjawił powód słabej dyspozycji

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Leandro Paredes

Leandro Paredes: W Juve grałem słabo ze względu na uraz

Leandro Paredes znaczną część swojej kariery spędził na Półwyspie Apenińskim. Argentyńczyk reprezentował barwy Chievo Verona, Empoli, Juventusu, a obecnie występuje w Romie. Wychowanek Boca Juniors dopiero po powrocie do stolicy Włoch zaczął prezentować się na miarę swoich umiejętności, bowiem dotychczasowa jego przygoda w Italii wyglądała bardzo źle. W szczególności potwierdzą to fani „Starej Damy”, którzy bardzo zawiedli się na mistrzu świata.

Reprezentant Argentyny ostatnio udzielił wywiadu dziennikowi „Tuttosport”. Fragment rozmowa z 29-latkiem dotyczył jego występów w Juventusie. Wychowanek Boca Juniors ma świadomość, że jego forma była daleka od ideału. Zawodnik Romy jednak zdradził, że wpływ na to miała kontuzja.

– W Juve grałem słabo ze względu na uraz. Właściwie to wróciłem po operacji i nie czułem się dobrze, nie mogłem złapać rytmu. Przepraszam, że nie spisałem się dobrze. Teraz cieszę się teraźniejszością, dzięki Romie – powiedział Leandro Paredes cytowany przez portal „JuvePoland”.

Mistrz świata obecnie rozgrywa bardzo dobry sezon w koszulce Romy. Leandro Paredes w trwającej kampanii rozegrał już 47 spotkań. 29-latkowi udało się w tym czasie pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć siedem asyst. Kibice „Giallorossich” mieli spore obawy, co do Argentyńczyka, ale ten wraz z pierwszym idealnie wkomponował się do drużyny.