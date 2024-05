Mason Mount przechodzi przez bardzo trudny okres. Po transferze do Manchesteru United zmaga się z licznymi problemami zdrowotnymi. Erik ten Hag powiadomił, że Anglik wypadł z gry przed meczem z Arsenalem.

Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mason Mount

Mount nie zagra z Arsenalem

Manchester United musi się jeszcze sprężyć, bowiem do końca sezonu czeka go intensywna batalia o szóste miejsce w tabeli Premier League. Daje ono gwarancję występów w kolejnej edycji Ligi Konferencji Europy. Ekipa Erika ten Haga straciła już jakiś czas temu matematyczne szanse na awans do Ligi Mistrzów, a kolejne wpadki mogą pozbawić ją gry w jakichkolwiek europejskich rozgrywkach.

W niedzielę Manchester United podejmie w hitowym starciu na Old Trafford Arsenal. Kanonierzy rywalizują o mistrzostwo Anglii z derbowymi rywalami Czerwonych Diabłów, więc rezultat tego spotkania może okazać się kluczowy. Na papierze zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo mają goście, którzy zwyczajnie prezentują się dużo lepiej.

Podczas konferencji prasowej ten Hag przekazał złe wieści – ponownie z gry wypada Mason Mount, który doznał kolejnej kontuzji. Anglik trafił do Manchesteru United z Chelsea minionego lata za kwotę ponad 60 milionów euro. Wydawało się, że może to być świetny ruch dla drużyny z Manchesteru, która poszukiwała jakości w środku pola. Pod względem zdrowotnym są to jednak najgorsze miesiące dla 25-latka, który dał radę wystąpić w zaledwie czternastu ligowych meczach.

Dostępni do gry najprawdopodobniej będą za to Bruno Fernandes i Marcus Rashford. Obaj wzięli udział w ostatnich treningach przed meczem z Arsenalem i będą do dyspozycji ten Haga.

Zobacz również: Joao Felix definitywnie skreślony. Szatnia nie chce jego powrotu!