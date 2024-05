PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Nunez łączony z transferem do FC Barcelony

Darwin Nunez w ostatnim czasie jest łączony z odejściem z Liverpoolu. Zawodnik zdaniem mediów jest niezadowolony ze swojej obecnej sytuacji i chętnie zmieniłby otoczenie, choć w pierwszej kolejności skupia się obecnie na nadchodzącym turnieju Copa America.

Szczególnie w hiszpańskiej prasie pojawiło się sporo informacji na temat ewentualnego transferu Nuneza do FC Barcelony. Napastnik był już w przeszłości łączony z Dumą Katalonii a ostatnia wizyta u reprezentacyjnego kolegi Ronaldo Araujo tylko podsyciła te spekulacje. Media podkreślają jednak, że do ewentualnego transferu jeszcze daleka droga, ponieważ Liverpool żąda za swojego gwiazdora 85 mln euro, a Blaugrana mająca problemy finansowe najprawdopodobniej musiałaby poświęcić Roberta Lewandowskiego, by sprowadzić Urugwajczyka.

O te spekulacje podczas przedmeczowej konferencji prasowej został zapytany Jurgen Klopp. Menedżer Liverpoolu nie chciał jednak zbyt wiele mówić na ten temat.

– Nie ma żadnych spekulacji. To musi być coś z zewnątrz. Nie jestem w to zamieszany. Nunez zdecydowanie nie był szczęśliwy w ostatnim czasie. Miał pecha w wielu sytuacjach. Robi wszystko dobrze, a piłka nie wpada do siatki. Ale to prawda. Nie ma innego wyjścia, jak tylko przez to przejść – przyznał Klopp.

Nunez w 52 spotkaniach tego sezonu zdobył 18 goli i zanotował 13 asyst.

