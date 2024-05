fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe związany z Realem od dawna

Kylian Mbappe od kilku lat jest łączony z hitowym transferem do Realu Madryt. W minionym roku było bardzo blisko, jednak zawodnik nie zdecydował się wówczas na przenosiny. Przed sezonem 2023/2024 zakomunikował natomiast, że to jego ostatnie miesiące w barwach Paris Saint-Germain. Klub pierwotnie próbował wymusić na swoim gwiazdorze odejście, a później pracował nad przekonaniem go do podpisania nowej umowy. Ten jednak pozostał przy swoim, potwierdzając kilkukrotnie, że przygotowuje się do opuszczenia stolicy Francji.

Nie ulega wątpliwościom, że jego nowym klubem zostanie Real Madryt. Media zdradziły już liczne szczegóły, takie jak potencjalne zarobki, przyszły numer na koszulce czy wszelkie bonusy, jakie strony wypracowały podczas długich i wyczerpujących negocjacji. Oficjalny komunikat w temacie hitowego transferu jeszcze się nie pojawił, lecz to tylko kwestia czasu. Mbappe nie chciał o tym głośno mówić, dopóki PSG walczy o Ligę Mistrzów. Po odpadnięciu wieści mogą pojawić się w każdej chwili.

Okazuje się, że Mbappe swoją przyszłość zna już od bardzo dawna. Dziennikarz Abdellah Boulma wyjawił, że do podpisania kontraktu z Realem Madryt doszło już kilka miesięcy temu. Miało to bowiem miejsce w okolicach 21 lutego. Od tego czasu piłkarz jest związany z Królewskimi.

Kylian Mbappé s’est d’ores et déjà engagé avec le Real Madrid. L’international français a paraphé son contrat aux alentours du 21 février📍 — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) May 10, 2024

Real Madryt miał kilka okazji, aby w przeszłości sprowadzić do siebie Mbappe. Teraz ściąga go w ramach wolnego transferu, co uchodzi za wybitną wręcz transakcję. Francuz ma na Santiago Bernabeu zarabiać dużo mniejsze pieniądze niż w Paryżu.