Gary Neville na łamach "Stick to Football" poruszył temat kandydatury Garetha Southgate'a na nowego trenera Manchesteru United. Legenda "Czerwonych Diabłów" uważa, że po sezonie nie dojdzie do przyjścia Anglika na Old Trafford.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Gareth Southgate

Gary Neville skreślił Garetha Southgate

Posada Erika ten Haga w Manchesterze United wisi na włosku. Kontrakt holenderskiego szkoleniowca z klubem obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Jednak słabe wyniki drużyny w obecnym sezonie mogą sprawić, że 54-latek pożegna się z posadą na Old Trafford. W mediach przewija się wiele nazwisk, które mogłyby objąć funkcję trenera „Czerwonych Diabłów”. A wśród nich jest Gareth Southgate.

Gary Neville na łamach „Stick of Football” poruszył temat angielskiego szkoleniowca. Legenda Manchesteru United uważa, że angaż selekcjonera reprezentacji Anglii w drużynie „Czerwonych Diabłów” nie ma absolutnie sensu. Wszystko ze względu na nadchodzące mistrzostwa Europy. Były piłkarz przewiduje, że na Old Trafford zostanie jednak Erik ten Hag.

– Doszedłem do wniosku, że angaż Garetha Southgate’a nie może mieć miejsca. Nie ma mowy, że Manchester United będzie czekał do połowy lipca, kiedy okres przygotowawczy już się rozpocznie. Wyglądałoby to tak, jakby nie wiedzieli, co robią. Nie ma też mowy, że zatrudnienie Garetha zostanie ogłoszone przed ważnym turniejem. Nie zrobiłby tego – powiedział Gary Neville cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Myślę, że Manchester United będzie trzymał się Ten Haga. Na chwilę obecną tak właśnie będzie – dodał były angielski piłkarz, który święcił sukcesy jako piłkarz „Czerwonych Diabłów”.

Sprawdź także: