Napoli szuka napastnika. Król strzelców może zastąpić Lukaku

Napoli musi znaleźć nowego napastnika ze względu na kontuzję Romelu Lukaku. Jak informuje Fabrizio Romano na liście życzeń pojawił się Tolu Arokodare. Genk wycenił go na 20-25 milionów euro.

Agostino Gemito / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Tolu Arokodare w kręgu zainteresowań Napoli

Romelu Lukaku podczas towarzyskiego meczu Napoli – Olympiakos Pireus (2:1) doznał kontuzji lewego uda. Reprezentant Belgii będzie musiał przejść operację, a przerwa w grze ma potrwać kilka miesięcy. Włoskie media sugerują, że na boisko wróci dopiero na przełomie listopada i grudnia. W związku z tym w Neapolu podjęto decyzję o znalezieniu piłkarza, który go zastąpi.

We wtorek rano pojawiły się informacje, że Napoli złożyło zapytanie dot. dostępności Dusana Vlahovicia. Innym kandydatem jest także Rasmus Hojlund, lecz w przypadku Duńczyka mówi się również o zainteresowaniu Milanu. Kolejną opcję przedstawił Fabrizio Romano, informując, że Partenopei rozważają ściągnięcie króla strzelców ligi belgijskiej w sezonie 2024/2025.

Według dziennikarza Napoli rozpoczęło rozmowy z przedstawicielem napastnika KRC Genk. Chodzi o Tolu Arokodare, czyli 4-krotnego reprezentanta Nigerii. Obecny klub zawodnika wycenił go na 20-25 milionów euro po udanym poprzednim sezonie.

Arokodare trafił do Genk w 2023 roku z francuskiego Amiens za 5 milionów euro. Wcześniej grał m.in. na Łotwie w Valmieri oraz w Niemczech, gdzie bronił barw FC Koln. Łącznie dla obecnego zespołu zdobył 41 goli w 112 meczach. Portal Transfermarkt wycenia go na 18 milionów euro.

Podopieczni Antonio Conte w najbliższy weekend rozpoczną nową kampanię w Serie A. Na start rywalem Napoli w 1. kolejce będzie Sassuolo. Spotkanie odbędzie się w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 18:30 na Mapei Stadium.