Napoli i Roma rozważają transfer skrzydłowego. To zawodnik z Premier League

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Callum Hudson-Odoi może trafić do Serie A

SSC Napoli i AS Roma bacznie obserwują Calluma Hudsona-Odoia, który reprezentuje barwy Nottingham Forest. To nie pierwszy raz, gdy Anglik łączony jest z przenosinami do Serie A. W 2023 roku mocno zabiegało o niego Lazio, wówczas prowadzone przez Maurizio Sarriego. Tym razem szanse na transfer są większe.

Kontrakt Hudsona-Odoia w rewelacji Premier League wygasa w czerwcu 2026 roku, a mimo złożonej propozycji przedłużenia umowy, 24-latek jest otwarty na nowe wyzwania i rozważa zmianę otoczenia. Pomocnik to wychowanek Chelsea, który w przeszłości był również wypożyczony do Bayeru Leverkusen. Na City Ground trafił w 2023 roku za 3,5 miliona euro. Piłkarz, który ma ghańskie korzenie, rozegrał trzy razy w angielskiej kadrze.

Zainteresowanie Anglikiem wykazuje także Tottenham Hotspur, który może stanowić silną konkurencję dla klubów z Serie A. Hudson-Odoi w trwającym sezonie Premier League strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty w 28 występach. Nottingham obecnie zajmuje czwartą pozycję w angielskich rozgrywkach i jest bliskie zapewniania sobie awansu do następnej edycji Ligi Mistrzów.