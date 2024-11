Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Ronaldo widzi Endricka w Realu Valladolid

Endrick podczas obecnego sezonu rozegrał tylko 10 meczów, spędził na boisku zaledwie 122 minuty, co przełożyło się na 2 bramki i 1 asystę. Widać, że brazylijski napastnik ma ogromny potencjał, jednak w Realu Madryt póki co nie ma warunków, żeby pokazywać pełnię swoich umiejętności. Carlo Ancelotti woli bowiem stawiać na bardziej doświadczonych zawodników, typu Vinicius Junior, Kylian Mbappe oraz Rodrygo Goes.

Zatem niewykluczone, że młodzieniec w poszukiwaniu minut uda się na wypożyczenie. Najnowsze informacje w sprawie przyszłości trzynastokrotnego reprezentanta Brazylii ujawnił hiszpański portal “SuperDeporte.es”. Zdaniem wspomnianego serwisu Endrick może zostać w La Lidze, ponieważ poważne zainteresowanie jego osobą wykazuje Real Valladolid. Warto dodać, że właścicielem tego klubu jest słynny Brazylijczyk – Ronaldo.

To właśnie legendarny napastnik chciałby sprowadzić swojego rodaka na Estadio Jose Zorrilla. Ronaldo Luis Nazario de Lima, znany jako po prostu Ronaldo, liczy na wypożyczenie Endricka, który miałby pomóc drużynie Puceli utrzymać się na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Taka przeprowadzka byłaby ciekawą opcją dla osiemnastolatka, gdyż w Realu Valladolid z miejsca otrzymałby on pierwszy skład oraz status absolutnej gwiazdy.