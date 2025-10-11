Barcelona rusza po wzmocnienia. Flick wskazał priorytety transferowe

10:03, 11. października 2025 10:40, 11. października 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Mundo Deportivo

Barcelona planuje przeprowadzić transfer podczas zimowego okienka. Jak donosi „Mundo Deportivo”, klub chce wzmocnić zespół, żeby poprawić wyniki.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick chce wzmocnić te pozycje

Przed przerwą reprezentacyjną Barcelona najpierw przegrała 1:2 z PSG w Lidze Mistrzów, a potem w La Liga uległa Sevilli aż 1:4. Duma Katalonii z zespołem Luisa Enrique walczyła przez pierwszą połowę, ale po przerwie wyraźnie zabrakło jej sił. Do tego słaba dyspozycja w ligowym meczu sprawiła, że w klubie pojawił się niepokój.

Hansi Flick ma coraz większe wątpliwości dotyczące przygotowania fizycznego swoich zawodników i pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. Jednak niemiecki szkoleniowiec planuje spotkanie z Deco, na którym mają zdecydować, jak wzmocnić kadrę zimą.

W grę wchodzi sprowadzenie środkowego lewonożnego obrońcy lub klasycznego napastnika. Obie pozycje od początku sezonu sprawiają Blaugranie sporo problemów.

Odczuwalny jest brak Inigo Martineza. Pomimo że skład w dużej mierze pozostał ten sam, defensywa nie funkcjonuje tak pewnie jak w zeszłym sezonie. Dlatego kataloński gigant obserwuje rynek, żeby znaleźć zawodnika, który zwiększy rywalizację w zespole i zapewni stabilność w obronie.

W ofensywie sytuacja też nie jest idealna. Ferran Torres rozpoczął sezon w dobrym stylu, ale nie jest typowym snajperem, a Robert Lewandowski z racji wieku nie zawsze gra w pełnym wymiarze czasowym. Analizowana jest także opcja wystawienia na środku ataku Marcusa Rashforda Jednak Barcelona rozważa sprowadzenie nowego napastnika, który mógłby zapewnić większą liczbę bramek.

Zobacz także: Barcelona ma problem. Gwiazda nie wróci na El Clasico

