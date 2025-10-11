Barcelona i Real mają ogromną konkurencję. Giganci walczą o gwiazdę

Maciej Rogowski / ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Xabi Alonso

PSG i inne wielkie kluby dołączyły do walki o Morę

Gilberto Mora robi furorę na Mistrzostwach Świata U20. Napastnik z Meksyku ma na koncie trzy gole i dwie asysty, a swoją grą zachwyca skautów z całego świata. Młody napastnik potrafi grać na kilku pozycjach. Stylem gry przypomina wielu klasowych piłkarzy, dlatego coraz więcej klubów monitoruje jego sytuację.

Barcelona obserwuje nastolatka od dłuższego czasu. Jednak Mora znajduje się także na celowniku Realu Madryt, PSG, Arsenalu, Chelsea, Manchesteru City oraz Interu Miami. Amerykański klub planuje złożyć ofertę, a wizja gry u boku Leo Messiego może być dla młodego Meksykanina wyjątkowo kusząca.

Z kolei Królewscy oraz Paris Saint-Germain prowadzą już rozmowy z piłkarzem. Dla Blaugrany nie jest to dobra wiadomość, która może zostać przelicytowana w walce o pozyskanie zawodnika, który niedługo skończy 17 lat.

Mora podobnie jak w przypadku Europy nie może przenieść się USA do przed ukończeniem 18 lat. Oznacza to, że ewentualny transfer byłby możliwy dopiero w październiku 2026 roku. Nastolatek obecnie występuje w Club Tijuana. Działacze zespołu liczą się już z odejściem perełki, ale nie ustalili jeszcze jego ceny.

