AC Milan zarzucił sieć na obrońcę z Premier League

Murillo znajduje się wśród kandydatów do wzmocnienia linii obrony Milanu - donosi w czwartek włoski portal Calciomercato.it. Massimiliano Allegri liczy na zwiększenie rywalizacji w formacji defensywnej podczas zimowego okienka transferowego.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Murillo

Murillo przykuł uwagę Milanu

AC Milan jest aktywny podczas styczniowego okienka transferowego. Mediolański klub tej zimy zakontraktował już Niclasa Fullkruga, który trafił na San Siro na zasadzie wypożyczenia z West Hamu United. To jednak nie oznacza końca ruchów kadrowych w wykonaniu włoskiego giganta. Trener zespołu Rossonerich – Massimiliano Allegri – liczy bowiem na kolejne wzmocnienia, szczególnie w formacji defensywnej.

Włodarze Milanu planują zwiększyć rywalizację w linii obrony przed decydującą częścią sezonu. W ostatnich tygodniach z przeprowadzką do stolicy Lombardii byli łączeni między innymi Nathan Ake z Manchesteru City, Diego Coppola z Brighton & Hove Albion, Kim Min-Jae z Bayernu Monachium czy Tarik Muharemović z Sassuolo Calcio.

Jak informuje serwis „Calciomercato.it”, nowym nazwiskiem na liście kandydatów jest Murillo, który na co dzień reprezentuje barwy Nottingham Forest. Brazylijski stoper zwrócił uwagę skautów Milanu solidnymi występami w Premier League. Problemem może jednak okazać się jego niezwykle wysoka wycena, sięgająca nawet 50-70 milionów euro.

Murillo Santiago Costa dos Santos, znany po prostu jako Murillo, ma już na koncie 83 występy w angielskiej ekstraklasie, w których zdobył 3 bramki i zanotował 2 asysty. Środkowy obrońca zadebiutował również w reprezentacji Brazylii, notując jeden występ w drużynie narodowej. Wychowanek Corinthians przeniósł się do Nottingham Forest dwa lata temu. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.