AC Milan zarzucił sieć na obrońcę z Premier League

12:37, 8. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Calciomercato.it

Murillo znajduje się wśród kandydatów do wzmocnienia linii obrony Milanu - donosi w czwartek włoski portal Calciomercato.it. Massimiliano Allegri liczy na zwiększenie rywalizacji w formacji defensywnej podczas zimowego okienka transferowego.

Murillo
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Murillo

Murillo przykuł uwagę Milanu

AC Milan jest aktywny podczas styczniowego okienka transferowego. Mediolański klub tej zimy zakontraktował już Niclasa Fullkruga, który trafił na San Siro na zasadzie wypożyczenia z West Hamu United. To jednak nie oznacza końca ruchów kadrowych w wykonaniu włoskiego giganta. Trener zespołu Rossonerich – Massimiliano Allegri – liczy bowiem na kolejne wzmocnienia, szczególnie w formacji defensywnej.

Włodarze Milanu planują zwiększyć rywalizację w linii obrony przed decydującą częścią sezonu. W ostatnich tygodniach z przeprowadzką do stolicy Lombardii byli łączeni między innymi Nathan Ake z Manchesteru City, Diego Coppola z Brighton & Hove Albion, Kim Min-Jae z Bayernu Monachium czy Tarik Muharemović z Sassuolo Calcio.

POLECAMY TAKŻE

Massimiliano Allegri - trener Milanu
AC Milan zatrzyma ważnego piłkarza. Porozumienie o krok
Liam Rosenior - nowy trener Chelsea
Chelsea zainteresowana gwiazdą Serie A. To byłby hitowy ruch
Enzo Fernandez i Reece James
Chelsea planuje transfer gwiazdy. Na radarze nie tylko Vinicius

Jak informuje serwis „Calciomercato.it”, nowym nazwiskiem na liście kandydatów jest Murillo, który na co dzień reprezentuje barwy Nottingham Forest. Brazylijski stoper zwrócił uwagę skautów Milanu solidnymi występami w Premier League. Problemem może jednak okazać się jego niezwykle wysoka wycena, sięgająca nawet 50-70 milionów euro.

Murillo Santiago Costa dos Santos, znany po prostu jako Murillo, ma już na koncie 83 występy w angielskiej ekstraklasie, w których zdobył 3 bramki i zanotował 2 asysty. Środkowy obrońca zadebiutował również w reprezentacji Brazylii, notując jeden występ w drużynie narodowej. Wychowanek Corinthians przeniósł się do Nottingham Forest dwa lata temu. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.